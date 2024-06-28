У Часовому Ярі ситуація критично важка - рашисти лізуть з флангів

https://racurs.ua/ua/n196768-u-chasovomu-yari-sytuaciya-krytychno-vajka-rashysty-lizut-z-flangiv-karta.html

Ракурс

У Часовому Ярі ситуація критично важка. Ворог безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто з флангів.

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Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув’язнених із загонів «Шторм-V», атакують безупинно в лоб та намагаються обійти його з флангів.

Про це повідомила прес-служба 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Ресурс загарбників нескінченний — на зміну знищеним окупантам приходять нові й нові. Нам потрібно більше вогневих засобів, більше дронів, більше Вашої підтримки, — йдеться у дописі.

Військові зазначають, що наразі найбільш запеклі бої точаться в районі каналу Сіверський Донець — Донбас.

Ворог нещадно знищує місто всіма можливими засобами, застосовує величезну кількість fpv-дронів, скидів по захисниках міста, — відзначають у бригаді.

Про те, що ситуація у Часовому Яру залишається складною, повідомив також воєнкор Богдан Мирошников. За його даними, ворог додатково просунувся у мікрорайоні «Канал». Наші воїни роблять все можливе та неможливе, щоб окупант не реалізував свої плани та не захопив повністю мікрорайон.

Журналіст пише, що місто умовно можна поділити на чотири частини:

мікрорайон Канал — насхідніша частина, яка знаходиться на східному березі від каналу Сіверський Донець-Донбас, у цій частині міста тільки цей мікрорайон, всі інші на західному березі від каналу. Забудова — комбінована: приватний сектор та багатоповерхівки.

мікрорайон Новий — західніше каналу з однойменним мікрорайоном, та зʼєднує його з основною частиною міста;

центральна частина — західніше Нового, включає промзону вогнетривкого заводу та залізничний вокзал. Забудова також комбінована, є велика територія промзони.

приватний сектор південніше центральної частини, простягається фактично між Миколаївкою та Ступочками. Закінчується аж на трасі Бахмут-Костянтинівка.

Місто доволі велике за площею, а також містить багато опорних ділянок, які підходять для довготривалої оборони.

Головне в усьому цьому — якомога довше стримувати окупанта від форсування каналу.

Наразі ворог штурмує місто в лобову, і дуже швидко може втратити потенціал у міських боях, якщо не буде стабільного та обʼємного постачання резервів.

А з ними проблема — бо одночасно штурмувати Часів Яр, Красногорівку, на авдіївсько-покровському напрямку, торецькому напрямку, Харківщині, а також Купʼянськ — це занадто було сміливо з точки зору ресурсів.