Джо Байден, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n196785-znau-scho-vje-nemolodyy-bayden-vyznav-sviy-poganyy-vystup-na-debatah.html

Ракурс

Джо Байден, чинний президент США, звернувся до своїх прихильників після поганого виступу на нещодавніх дебатах з Дональдом Трампом.

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Байден визнав, що дійсно є старим, але він все ще вірить, що може перемогти Трампа на президентських виборах у листопаді, повідомляє The Guardian.

Я знаю, що я не молода людина, для держави це очевидно. Я знаю, що не ходжу так легко, як раніше, не говорю так плавно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду, — заявив він, виступаючи на передвиборчому мітингу в Північній Кароліні.

Байден чітко дав зрозуміти, що він вірить в те, що він все ще може виконувати роботу президента.

Я знаю, як і мільйони американців, що коли тебе збивають з ніг, ти підіймаєшся, — наголосив він. — Друзі, я даю вам слово Байдена: я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі.

Виступ Байдена відбувся у Північній Кароліні — штаті, який у 2020 році голосував за Трампа. Але демократи спрямували значні сили у виборчу кампанію у цьому штаті, сподіваючись змінити ситуацію.

Джерело: The Guardian