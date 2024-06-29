Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Карта бойових дій в Україні. Фото: DeepState

Окупанти просунулися у двох селах на Донбасі — DeepState (КАРТА)

29 чер 2024, 10:21
999

Російські окупаційні війська продовжують просуватися вперед на Донбасі.


.

Зокрема, загарбники змогли просунутися у двох населених пунктах, розташованих у Донецькій області — у Соколі та Південному. Також ворог пройшов вперед у районах Новоселівки Першої та Невського. Про це аналітики DeepState повідомили у Telegram.

На мапі бойових дій видно, що неподалік Новоселівки Першої окупанти намагаються наступати з чотирьох боків.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 29 червня повідомляється, що від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину України, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Найбільше боєзіткнень відбулося на Покровському напрямку — 37.

Карта бойових дій в Україні. Фото: DeepState

Карта бойових дій в Україні. Фото: DeepState

Нагадаємо, українські військові заявляли, що в Часовому Ярі ситуація критично важка — росіяни безупинно атакують в лоб та намагаються обійти місто з флангів. Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув’язнених із загонів «Шторм-V».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів