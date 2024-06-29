Карта боевых действий на Украине. Фото: DeepState

https://racurs.ua/n196791-okkupanty-prodvinulis-v-dvuh-selah-na-donbasse-deepstate-karta.html

Ракурс

Російські окупаційні війська продовжують просуватися вперед на Донбасі.

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Зокрема, загарбники змогли просунутися у двох населених пунктах, розташованих у Донецькій області — у Соколі та Південному. Також ворог пройшов вперед у районах Новоселівки Першої та Невського. Про це аналітики DeepState повідомили у Telegram.

На мапі бойових дій видно, що неподалік Новоселівки Першої окупанти намагаються наступати з чотирьох боків.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 29 червня повідомляється, що від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину України, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Найбільше боєзіткнень відбулося на Покровському напрямку — 37.

Нагадаємо, українські військові заявляли, що в Часовому Ярі ситуація критично важка — росіяни безупинно атакують в лоб та намагаються обійти місто з флангів. Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув’язнених із загонів «Шторм-V».