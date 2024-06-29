В Криму працювала ППО. Фото: «Кримський вітер»

https://racurs.ua/ua/n196792-vybuhy-progrymily-v-sevastopoli-okupanty-zayavyly-pro-robotu-ppo-foto.html

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Вибухи в окупованому Криму гриміли в суботу вранці, 29 червня.

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Російська загарбницька влада заявила про роботу протиповітряної оборони в Севастополі. Зокрема, було зроблено щонайменше два пуски ракет ППО в місті. Уламки впали в Балаклаві, а внаслідок роботи російської протиповітряної оборони постраждали щонайменше троє осіб. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Тим часом гауляйтер Севастополя Михайло Розводжаєв заявив про «збиття» двох повітряних цілей в небі над акваторією та в районі Балаклави. За його інформацією, уламки збитих цілей впали в прибережній зоні та Балаклавському районі. Також нібито «загорілася трава» в районі Ялтинського кільця.

Нагадаємо, напередодні Міноборони заявило, що Сили оборони України цього тижня вразили російський Центр космічного стеження та зв’язку у тимчасово окупованому Криму, котрий є важливою військовою складовою у системі супутникового зв’язку та навігації для росіян.