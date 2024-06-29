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Ракурс
В Криму працювала ППО. Фото: «Кримський вітер»

Вибухи прогриміли в Севастополі — окупанти заявили про роботу ППО (ФОТО)

29 чер 2024, 10:49
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Вибухи в окупованому Криму гриміли в суботу вранці, 29 червня.


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Російська загарбницька влада заявила про роботу протиповітряної оборони в Севастополі. Зокрема, було зроблено щонайменше два пуски ракет ППО в місті. Уламки впали в Балаклаві, а внаслідок роботи російської протиповітряної оборони постраждали щонайменше троє осіб. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Тим часом гауляйтер Севастополя Михайло Розводжаєв заявив про «збиття» двох повітряних цілей в небі над акваторією та в районі Балаклави. За його інформацією, уламки збитих цілей впали в прибережній зоні та Балаклавському районі. Також нібито «загорілася трава» в районі Ялтинського кільця.

В Криму працювала ППО. Фото: «Кримський вітер»

В Криму працювала ППО. Фото: «Кримський вітер»

В Криму працювала ППО. Фото: «Кримський вітер»

Нагадаємо, напередодні Міноборони заявило, що Сили оборони України цього тижня вразили російський Центр космічного стеження та зв’язку у тимчасово окупованому Криму, котрий є важливою військовою складовою у системі супутникового зв’язку та навігації для росіян.

Джерело: Ракурс


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