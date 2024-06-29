Іран попередив Ізраїль про «війну на знищення». Фото:

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Іран попередив Ізраїль про початок «війни на знищення».

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Представництво Ірану в ООН заявило, в разі атаки Ізраїлю на Ліван, «почнеться війна на знищення». Іранці готові залучили до бойових дій всі фронти Опору. Про це представництво Ірану в ООН повідомило у соціальній мережі Х.

Незважаючи на те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення. Всі варіанти, в т. ч. повне залучення всіх фронтів Опору, на столі, — йдеться в заяві.

Як відомо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця. Він наголосив, що по завершенню інтенсивних боїв в Газі, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з угрупованням Хезболла.

Тим часом Сполучені Штати Америки намагаються сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту.

Нагадаємо, у травні Армія оборони Ізраїлю закликала жителів міста Рафах у секторі Гази евакуюватися зі східних околиць, які розташовані поруч з ізраїльським кордоном. ЦАХАЛ планує розпочати військову операцію проти ХАМАС навіть попри застереження США.