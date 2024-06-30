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Російський бронетранспортер знищили оператори БпЛА. Фото:
Прикордонники знищили російський БТР на Харківщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196843-prykordonnyky-znyschyly-rosiyskyy-btr-na-harkivschyni-video.htmlРакурс
Російський бронетранспортер знищили прикордонники у Харківській області.
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Днями бійці прикордонної бригади «Гарт» за допомогою FPV-дронів спопелили ворожий БТР на Вовчанському напрямку. Професійно спрацювали оператори БпЛА підрозділу «Фурія». Про це Державна прикордонна служба України 30 червня повідомила у Telegram.
Зазначається, що сховану росіянами бронетехніку помітили у лісосмузі й за допомогою двох FPV-дронів уразили її.
Крім того, в ДПСУ показали, як прикордонники бригади «Сталевий кордон» скидами протитанкових мін та кумулятивних снарядів знищили позиції росіян на Харківському напрямку. Втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, 29 червня Служба безпеки України опублікувала відео з добіркою знищення ворожих систем протиповітряної оборони. Було знищено чотири ЗРК «Тор», три ЗРГК «Панцир» та один ЗРК «Бук».