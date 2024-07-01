Генштаб перейшов на триразове інформування про бойові дії на фронті

https://racurs.ua/ua/n196854-genshtab-pereyshov-na-tryrazove-informuvannya-pro-boyovi-diyi-na-fronti.html

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Від 1 липня Генеральний штаб ЗСУ переходить на триразове інформування про ситуацію щодо російського вторгнення та в зоні бойових дій.

Як повідомив в ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов, щодня о 8.00 на офіційних сторінках Генерального штабу буде публікуватися підсумкове зведення про перебіг бойових дій та втрати російських окупантів за попередню добу.

Вдень ГШ оприлюднюватиме проміжне зведення щодо поточної ситуації на фронті станом на 16.00.

Наприкінці доби видаватимуть зведення із загальною ситуацією за поточну добу станом на 22.00.

Окрім того, в разі потреби в Генштабі будуть видавати окремі експрес-повідомлення про значущі події щодо відсічі агресії рф.

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