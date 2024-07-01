На фото — наслідки падіння ФАБ-500 у Бєлгороді в квітні 2023 року

https://racurs.ua/ua/n196867-rosiyany-bomblyat-rosiyan-washington-post-porahuvala-kilkist-udariv-rashystiv-po-rf.html

Ракурс

За рік на Бєлгородську область впали щонайменше 38 російських планерних бомб.

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Про це пише Washington Post із посиланням на внутрішній російський документ, який перехопила українська розвідка.

Снаряди впали в Бєлгородській області в період між квітнем 2023 і квітнем 2024 року, більшість з них не здетонувала. Переважно бомби знаходили цивільні — лісники, фермери або мешканці навколишніх сіл.

Згідно з документом, щонайменше чотири бомби впали на саме місто Бєлгород, ще сім були знайдені в околицях.

Приблизно подібні до більш досконалих американських керованих бомб JDAM, ці плануючі бомби є великими боєприпасами радянських часів, модернізованими системами наведення, які, за словами експертів, часто виходять з ладу, що призводить до ударів по території росії.

Більшість бомб виявили мирні жителі — лісники, фермери або жителі сіл, що оточують місто. У більшості випадків Міністерство оборони не знало, коли були запущені бомби, вказуючи на те, що деякі з них могли бути там кілька днів.

Найбільше, 11, впало в прикордонному районі Грайворона, де частину не вдалося підняти через «складну оперативну ситуацію».

Документ, спочатку перехоплений українською розвідкою та переданий The Post, містить електронну таблицю інцидентів із посиланням на надзвичайні укази щодо ліквідації бомб та евакуації та, схоже, є продуктом Бєлгородського міського управління з надзвичайних ситуацій.

Astra, незалежне російське ЗМІ, підтвердило, що багато інцидентів у документі збігаються з тими, які були зібрані від місцевих органів влади та повідомленнями в місцевих ЗМІ. Люди, згадані як свідки, підтверджені як мешканці.