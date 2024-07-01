Окупанти встановили ППО прямо над пляжем в Криму. Фото: «Атеш»

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Ракурс

Російські військові встановлюють системи протиповітряної оборони в людних місцях в окупованому Криму.

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Партизани провели розвідку у тимчасово окупованому Севастополі, в ході якої виявили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор». ЗРК загарбники розмістили прямо над громадським пляжем. Про це партизанський рух «Атеш» 1 липня повідомив у Telegram.

Цього разу рашисти обрали чергове «ідеальне» місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення, — поінформували партизани.

Представники руху опору припустили, що це може бути одна з останніх фотографій цього комплексу, бо Сили оборони України «планомірно виносять» протиповітряну оборону росіян в Криму.

Нагадаємо, 23 червня на пляж Учкуївка в окупованому Криму впали уламки ракети. Чотири людини загинули, понад 150 отримали поранення.

Спочатку росія заявила, що збила українську ATACMS. Але потім Москва відмовилася від цієї версії та звинуватила Київ у навмисній атаці. Аналітики ж стверджують, що падіння ракети на пляж Севастополя не могло бути навмисною атакою.