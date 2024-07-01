Графіки відключення світла діятимуть весь день. Фото: ОП

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Графіки відключення світла в Україні 2 липня діятимуть весь день.

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У вівторок обленерго задіюватимуть три черги відключень одночасно протягом усієї доби. Такі обмеження змушені запровадити через значне зростання споживання під час спекотної погоди. Про це компанія «Укренерго» повідомила у Telegram.

Енергетики закликали українців економно споживати електроенергію, коли світло не вимикають.

А голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що на проблеми зі світлом впливають не лише регулярні російські обстріли, але й спека. Зараз середнє споживання за добу суттєво вище, ніж те, що було два-три тижні тому.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики заявляли, що Україна планує побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації електроенергії до 2024 року. Урядовці наголосили, що частина з цих об'єктів вже перебуває на стадії приєднання до енергосистеми, а частина — на стадії будівництва. Програма реалізується комплексно, тому такі об'єкти з’являться фактично в кожній області.