Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Конгресвумен Спартц отримала звинувачення за спробу пронести вогнепальну зброю в літак

Конгресвумен Спартц отримала звинувачення за спробу пронести вогнепальну зброю в літак

2 лип 2024, 20:53
999

Американській конгресвумен українського походження Вікторії Спартц, яка блокувала виділення допомоги Україні, висунули звинувачення за те, що вона намагалась пронести вогнепальну зброю в аеропорту повз службу безпеки.


.

Про це повідомляє 2 липня ABC news.

Адміністрація транспортної безпеки США (TSA) повідомила, що офіцери виявили незаряджену вогнепальну зброю у ручній поклажі політикині під час перевірки.

Водночас команда Спартц заявила, що вона «помилково» взяла із собою пістолет, коли планувала полетіти на засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Конгресвумен загрожує до року в’язниці та штраф у розмірі 2,5 тис. дол., якщо її визнають винною.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів