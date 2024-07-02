Конгресвумен Спартц отримала звинувачення за спробу пронести вогнепальну зброю в літак

https://racurs.ua/ua/n196914-kongresvumen-spartc-otrymala-zvynuvachennya-za-sprobu-pronesty-vognepalnu-zbrou-v-litak.html

Ракурс

Американській конгресвумен українського походження Вікторії Спартц, яка блокувала виділення допомоги Україні, висунули звинувачення за те, що вона намагалась пронести вогнепальну зброю в аеропорту повз службу безпеки.

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Про це повідомляє 2 липня ABC news.

Адміністрація транспортної безпеки США (TSA) повідомила, що офіцери виявили незаряджену вогнепальну зброю у ручній поклажі політикині під час перевірки.

Водночас команда Спартц заявила, що вона «помилково» взяла із собою пістолет, коли планувала полетіти на засідання Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Конгресвумен загрожує до року в’язниці та штраф у розмірі 2,5 тис. дол., якщо її визнають винною.