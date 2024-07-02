"Укрзалізниця" оновить правила перевезення тварин

https://racurs.ua/ua/n196917-ukrzaliznycya-onovyt-pravyla-perevezennya-tvaryn.html

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«Укрзалізниця» оновить правила перевезення тварин.

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Як повідомляє пресслужба компанії, на нас очікують такі нововведення:

Визначення «жорстка конструкція» зникає з опису переносок — тепер можна буде використовувати рюкзак для тварин, «аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном».

Для малих тварин до 45 см у холці дозволять тимчасове перебування без переносок — для здорової активності та/або сну на полиці купе.

Великим собакам від 45 см «УЗ» дозволить проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за умови повного викупу купе, а також в «Інтерсіті+", якщо власник викупить всі місця, що розміщені єдиним блоком у ряду.

Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідцем.

Нові правила почнуть діяти, коли їх затвердить Державна регуляторна служба України.

В Укрзалізниці розповіли, що українці люблять подорожувати зі своїми улюбленцями, адже за перші шість місяців цього року у поїздах перевезли вже 112 тис. 185 тварин — саме стільки квитків на улюбленців придбали через мобільний застосунок та сайт.

Найчастіше подорожують із тваринами до Харкова поїздами Інтерсіті+: найбільшу кількість хвостатих, пернатих та інших улюбленців за півроку перевезли в поїзді № 722/723 Київ — Харків та № 724/725 Київ — Харків.

На третьому місці несподіване сполучення — з Києва до Кривого Рогу поїздом № 76 за півроку подорожували з 1 тис. 748 тваринами.