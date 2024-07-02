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Ракурс
Пожежу на авіаційно-технічній базі у російському Курську видно на супутниковому фото

Пожежу на авіаційно-технічній базі у російському Курську видно на супутниковому фото

2 лип 2024, 22:34
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Пожежу на авіаційно-технічній базі у російському Курську видно на супутниковому знімку.


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Про причини займання невідомо — місцева влада чи Міноборони рф не повідомляли про атаки безпілотників.

Російська служба Радіо Свобода показала фото, що датується 2 липня. Там видно дим від пожежі на території 3754 центральної авіаційно-технічної бази в Курську. Численні фото та відео займання у вівторок публікували очевидці.

На більш якісних супутникових знімках видно, що поруч із будівлею, що спалахнула, знаходиться стоянка військових вантажівок, додають журналісти.

Джерело: Ракурс


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