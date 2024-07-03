У Демпартії вперше закликали Байдена знятися з виборів

Частина лідерів Демократичної партії США хочуть, щоб Джо Байден знявся з виборів президента після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.

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Публічно із закликом виступив член Палати представників Ллойд Доггет. Це перший такий випадок у Демократичній партії. CNN пише, що подібні настрої має частина лідерів Демпартії в Конгресі, але вони хочуть дати Байдену можливість самому ухвалити рішення.

Очікується, що сьогодні Байден зустрінеться з губернаторами-демократами та лідерами Конгресу. Вочевидь, там буде підніматися питання його подальшої долі.

Байден розповів, що «ледь не заснув» під час дебатів з Трампом через те, що перед цим здійснив кілька виснажливих міжнародних поїздок.

Виступаючи на передвиборчому заході в Макліні, штат Вірджинія, у вівторок увечері, Байден визнав, що дебати проти колишнього президента Дональда Трампа, його конкурента від Республіканської партії, пройшли не дуже добре.

Я провів не найкращий вечір, але справа в тому, що я зробив дурницю. Я вирішив подорожувати навколо світу, кілька разів, пройшовши приблизно 100 часових поясів до дебатів. Не послухав свою команду, і коли повернувся, то ледь не заснув на сцені. Це не виправдання, це пояснення, — цитує Байдена Reuters.

Минулого місяця Байден відвідав Францію та Італію під час двох окремих поїздок протягом двох тижнів. Після саміту Групи семи в Італії він вночі вилетів до США, щоб взяти участь у зборі коштів в Лос-Анджелесі з колишнім президентом Бараком Обамою перед поверненням до Вашингтона наступного дня.

Потім він провів шість днів у Кемп-Девіді, готуючись до дебатів 27 червня.

Офіційні особи Білого дому звинувачують у провальних дебатах застуду президента.

Під час збору коштів у вівторок Байден не згадав про хворобу.

Нове опитування Reuters/Ipsos показало — кожен третій демократ вважає, що після дебатів Байден повинен зняти свою кандидатуру, але жоден відомий демократ не впорається у протистоянні з Трампом краще за Байдена.

Опитування також демонструють, що 78-річний Трамп і 81-річний Байден зберегли свої позиції після дебатів.

Хоча обидва кандидати залишаються значною мірою непопулярними, Байден став популярнішим після дебатів, а Трамп — дещо менш популярним.

Чистий рейтинг прихильності Байдена після дебатів знизився до -20,2 з -19,4 пунктів, причому серед усіх опитаних виборців, а не лише тих, хто дивився дебати.

Тим часом чистий рейтинг прихильності до Трампа зріс з -20,8 пунктів до дебатів до -19,4 після них.