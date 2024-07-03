Україна отримала транш від МВФ - Шмигаль розповів, як його витратять

https://racurs.ua/ua/n196927-ukrayina-otrymala-transh-vid-mvf-shmygal-rozpoviv-yak-yogo-vytratyat.html

Ракурс

Україна отримала 3 липня 2,2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд дол. Для їх отримання Україна успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль розповів, що перерахована сума допоможе Уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

Раніше «Ракурс» розповідав, що з 1 серпня Україна має поновити виплати за зовнішніми державними боргами. Тож Міністерство фінансів має лише два варіанти: домовитися з кредиторами про ще одне відтермінування або змиритися з тим, що Україна увійде у стадію дефолту.