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Ракурс
Україна отримала транш від МВФ - Шмигаль розповів, як його витратять

Україна отримала транш від МВФ — Шмигаль розповів, як його витратять

3 лип 2024, 10:45
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Україна отримала 3 липня 2,2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).


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Це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд дол. Для їх отримання Україна успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль розповів, що перерахована сума допоможе Уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

Раніше «Ракурс» розповідав, що з 1 серпня Україна має поновити виплати за зовнішніми державними боргами. Тож Міністерство фінансів має лише два варіанти: домовитися з кредиторами про ще одне відтермінування або змиритися з тим, що Україна увійде у стадію дефолту.

Джерело: Ракурс


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