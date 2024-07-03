Підпал російського ракетоносця у квітні був спецоперацією ГУР

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Ракурс

Пожежа на російському ракетному кораблі «Серпухов» у квітні була спецоперацією ГУР.

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Легіон «Свобода Росії» і представник ГУР Андрій Юсов 3 липня вийшли на пресконференцію і розповіли, що пожежу на кораблі влаштував російський військовий, який нині є рекрутом Легіону на позивний «Гога». Росіянин служив на «Серпухові» і довгий час допомагав українським спецслужбам, а потім влаштував диверсію. Разом із секретними документами «Гогу» вдалося вивезти в Україну.

У 2023 році він звернувся до проєкту ГУР «Хочу жить».

«Серпухов» горів 7 квітня, коли стояв у місті Балтійськ (Калінінградська область). В ГУР казали, що вогонь повністю знищив звʼязок і автоматику, тому ремонт корабля буде тривалим. Жодних деталей тоді не сказали, але опублікували відео з планом корабля і моментом підпалу.

«Серпухов» проєкту 21631 «Буян-М» — доволі новий корабель. Його спустили на воду у 2015 році. Він має на озброєнні крилаті ракети «Калібр» та «Онікс», якими рф бʼє по Україні.

Легіон «Свобода Росії» — підрозділ у лавах ЗСУ, що складається з російських добровольців. Серед них є колишні військові армії росії, а також ексспівробітники ФСБ та МВС. Російська влада оголосила його терористичною організацією.