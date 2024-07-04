Тривають бої за Часів Яр, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n196964-zsu-vyyshly-z-rayonu-kanal-u-chasovomu-yari-osuv-hortycya.html

Ракурс

Українські підрозділи відступили з мікрорайону «Канал» у Часовому Ярі, оскільки утримувати його недоцільно через руйнування українських позицій.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин, повідомляє видання «Громадське».

Він зазначив, що подальше утримання мікрорайону загрожувало життю українських військових — тому командування вирішило відвести війська на більш захищені та підготовлені позиції.

Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати вже кілька місяців, — взяти місто Часів Яр і повісити своє триколорне ганчір’я, — наголосив Волошин.

Так, лише за минулу добу було зафіксовано 238 обстрілів міста зі всіх видів озброєння — більшість із них припадають на південну частину Часового Яру.

Напередодні про окупацію мікрорайону «Канал» повідомили аналітики проекту Deep State, зазначивши, що його «повністю стерто». Аналітики стверджували, що утримання мікрорайону в умовах проблем із логістикою збільшило б втрати.

Джерело: «Громадське»