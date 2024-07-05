Віктор Орбан приїхав до Москви

https://racurs.ua/ua/n197000-orban-pryletiv-do-moskvy.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїхав до Москви.

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Про це 5 липня написав російський «Інтерфакс».

Прес-секретар Орбана Берталан Хаваші розповів, що угорський прем'єр зустрінеться у Москві з президентом рф владіміром путіним, пише ТАРС. За словами речника, Орбан прибув до Москви «в рамках своєї миротворчої місії».

Напередодні про можливий візит Орбана до росії повідомляли «Радіо Свобода» та журналіст розслідувального медіа VSquare Сабольч Паньї, які послалися на джерела.

Орбан — другий лідер країни Євросоюзу, який приїхав до Москви після початку повномасштабної війни в Україні. У квітні 2022 року до росії приїжджав канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Орбан 2 липня вперше з початку війни в Україні відвідав Київ, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. У ході переговорів Орбан закликав Зеленського подумати про припинення вогню та початок мирних переговорів з росією. В офісі президента України повідомили, що це неможливо «у відриві» від самітів світу, які організує Україна.

Орбан — один із небагатьох західних лідерів, який після початку війни зустрічався з владіміром путіним. Прем'єр-міністр Угорщини неодноразово виступав за продовження співпраці Євросоюзу з росією та критикував те, що ЄС надає військову допомогу Україні.

Угорщина 1 липня у рамках ротації стала головою Євросоюзу.

Раніше «Ракурс» писав, що в Офісі високого представника ЄС у закордонних справах та політиці безпеки зазначили, що візит Орбана в Москву проходить виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною і росією.

Раніше «Радіо Свобода» з посиланням на джерела в угорському уряді повідомило, що Орбан через кілька днів після візиту до Києва планує здійснити візит до Москви.