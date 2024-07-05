Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії

Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром. Фото: РА

https://racurs.ua/ua/n197007-kir-starmer-oficiyno-stav-premier-ministrom-velykoyi-brytaniyi.html

Ракурс

Кір Стармер, лідер Лейбористської партії, офіційно став новим премʼєр-міністром Великої Британії.

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Після результатів виборів Стармер прибув до Букінгемського палацу зі своєю дружиною Вікторією. Чарльз ІІІ на аудієнції призначив його прем'єром. Стармеру надали повноваження сформувати уряд від імені Його Величності. Король заявив, що Британія в надійних руках. Новообраного премʼєра він вважає порядною людиною.

Як відомо, вибори в британський парламент лейбористи виграли вперше за 14 років.

Нагадаємо, у Великій Британії на парламентських виборах перемогла опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером. Ріші Сунак вже пішов з посади премʼєра та заявив, що залишить і пост лідера Консервативної партії. Він привітав Стармера та заявив, що Сполучене Королівство в надійних руках.