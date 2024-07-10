Всеволод Князєв, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n197170-eks-golovu-verhovnogo-sudu-knyazieva-spiymaly-za-kilometr-vid-kordonu-z-rumuniieu-zmi.html

Ракурс

Колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали за 1 км від кордону з Румунією на Закарпатті.

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Про це сьогодні, 10 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела.

За інформацією журналіста, Князєва затримали прикордонники в селі Солотвино сьогодні, о 16.40. Він їхав в автомобілі як пасажир.

Наразі Князєв перебуває на відділі прикордонної служби «Солотвино». Уточнюється мета перебування поблизу державного кордону та перевіряється версія щодо можливої спроби незаконного перетину державного кордону України, — зазначив журналіст.

Князєв втратив посаду голови суду після затримання НАБУ у зв’язку з отриманням хабара у травні 2023 року. Згодом суд випустив його під заставу 18 млн грн.