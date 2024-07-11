У Польщі формують український легіон, фото: Inshe TV

https://racurs.ua/ua/n197178-dlya-uchasti-v-ukrayinskomu-legioni-vje-zareiestruvalysya-kilka-tysyach-osib-mzs-polschi.html

Ракурс

Для участі в Українському легіоні (новому добровольчому військовому підрозділі) в Польщі вже зареєструвалися кілька тисяч осіб.

.

Про це під час NATO Public Forum у Вашингтоні, де проходить саміт НАТО, розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців, — зазначив він. — У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові.

«І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими», — додав він.

Сікорський зазначив, що тому Польща займеться навчанням та екіпіруванням, а після чого добровольці будуть надані Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації.

Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад, — додав міністр.

Нещодавно Польща та Україна підписали Угоду про гарантії безпеки, яка, передбачає створення в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»