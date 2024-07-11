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Наслідки російського удару на Херсонщині, фото: ДСНС
Рашисти скинули вибухівку на рятувальників на Херсонщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197177-rashysty-skynuly-vybuhivku-na-ryatuvalnykiv-na-hersonschyni-foto.htmlРакурс
На Херсонщині сьогодні, 11 липня, зранку російські загарбники скинули з безпілотника вибухівку на рятувальників.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
На території Білозерської територіальної громади через ворожий обстріл виникла пожежа. Під час її ліквідації окупати скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники встигли зайти у безпечне місце, з особового складу ніхто не постраждав.
Загалом, протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами: горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення, — зазначають у ДСНС. — Також ліквідовано 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35,3 га.
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