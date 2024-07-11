Наслідки російського удару на Херсонщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n197177-rashysty-skynuly-vybuhivku-na-ryatuvalnykiv-na-hersonschyni-foto.html

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На Херсонщині сьогодні, 11 липня, зранку російські загарбники скинули з безпілотника вибухівку на рятувальників.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На території Білозерської територіальної громади через ворожий обстріл виникла пожежа. Під час її ліквідації окупати скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники встигли зайти у безпечне місце, з особового складу ніхто не постраждав.