Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Фото: ОП

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Данія повинна передати Україні всі системи ППО, які є у розпорядженні держави.

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Таки посилити українську протиповітряну оборону закликала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Відповідну заяву вона зробила під час саміту НАТО у Вашингтоні. Про це повідомило видання «Голос Америки».

Ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому? Тому що в Україні її застосують краще, ніж у Данії. І зараз ми повинні зробити те саме із протиповітряною обороною, — заявила данський прем'єр.

Як відомо, з початку повномасштабної війни росії проти України Данія надає ЗСУ військову допомогу. Зокрема, в лютому цього року данський уряд вирішив передати українській армії всю свою артилерію — 19 самохідних артилерійських установок Caesar.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot. Ще два «Петріоти» будуть надані Німеччиною та Румунією. Одну систему Нідерланди зберуть спільно з іншими партнерами. Італія передасть Україні SAMP-T. А в наступні місяці Україні передадуть системи протиповітряної оборони NASAMS, HAWK, IRIS-T та Gepard.

Джерело: «Голос Америки»