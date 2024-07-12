Президент США Джо Байден. Фото:

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Ракурс

Донори виборчої кампанії американського президента Джо Байдена заморозили близько 90 млн дол. пожертв.

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Деякі спонсори в лавах Демократичної партії США повідомили коаліційному виборчому штабу Байдена «Майбутнє вперед», що пожертви на суму 90 млн дол. будуть призупинені, якщо президент Байден залишиться на чолі виборчого списку від демократів. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на два поінформовані джерела.

Зазначається, що донори зробили це після невдалого виступу Байдена на дебатах з Дональдом Трампом, які відбулися наприкінці червня.

У коаліції «Майбутнє вперед» не захотіли коментувати будь-які розмови з донорами або суми обіцяних грошей, які були заморожені. Представник штабу зазначив лише, що група очікує, що донори, які призупинили пожертви, повернуться, як тільки вирішиться нинішня невизначеність.

NYT пише, що основні донори ставлять під сумнів життєздатність Байдена для перемоги у президентських виборах. А пожертви на виборчу кампанію надто важливі, бо у демократи готуються до збору коштів у липні.

Тим часом CBS повідомив, що десятки законодавців-демократів у найближчі 48 годин виступлять із заявами, щоб закликати Байдена зняти свою кандидатуру з виборів.

Напередодні на прес-конференції у Вашингтоні президент США Джо Байден висловив упевненість, що може перемогти на американських виборах, бо має найкращу кваліфікацію управлінця.

Я вважаю, що маю найкращу кваліфікацію для управління країною… І я думаю, що я найкраще підготовлений для перемоги, — заявив він.

Нагадаємо, на початку липня видання The Washington Post повідомило, що група впливових бізнесменів та спонсорів Демократичної партії США надіслали Джо Байдену листа з проханням зійти з виборів.

Джерело: New York Times