Світла буде менше - «Укренерго» оголосило про застосування трьох черг відключень

https://racurs.ua/ua/n197246-svitla-bude-menshe-ukrenergo-ogolosylo-pro-zastosuvannya-troh-cherg-vidkluchen.html

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«Укренерго» оголосило про зменшення подачі струму українцям — відключень буде більше.

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З 14.00 до кінця доби 13 липня будуть застосовувати три черги відключень.

Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно, повідомили в компанії. Причина посилення обмежень — аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання.

ЩО ТАКЕ ЧЕРГА?

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, поділені на 6 черг. Черга — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання (їх відключати не можна, відповідно до постанови Кабінету Міністрів).

ЯК СПОЖИВАННЯ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗА ЧЕРГАМИ?

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно — визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Дефіцит — це нестача електроенергії в системі, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої українськими станціями електроенергії та імпортованої з ЄС. Для того, щоб не відбулося масштабної аварійної ситуації, Диспетчерський центр «Укренерго» має урівняти (збалансувати) рівень споживання до рівня наявної енергії в системі. Знаючи обсяг дефіциту, «Укренерго» визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго в кожному регіоні одночасно.

Тривалість черги, яку чергу (групу споживачів) відключати саме зараз, коли переключити на іншу чергу — визначають обленерго у кожному регіоні.

СКІЛЬКИ ГОДИН НЕ БУДЕ СВІТЛА?

Умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.

УВАГА! Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги — це відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. «Укренерго» визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Інформацію про те, який у вас графік погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго у вашій області та м. Києві, на їхніх сторінках у соцмережах.

ЯК МОЖЕ НЕ БУТИ СВІТЛА 12 ГОДИН, ЯКЩО ВИ КАЖЕТЕ, ЩО ТРИ ЧЕРГИ ДІЮТЬ 3 16:00 ДО 18:00 (НАПРИКЛАД)?

Коли три черги графіків відключень діють протягом всієї доби, то це означає, що в цю добу у вас сумарно буде 12 годин без світла.

Якщо, наприклад, три черги відключень діють декілька годин, то для енергетиків це означає, що більша кількість споживачів обмежена в цей період. Але ще раз підкреслюємо: тривалість черги та її переключення — визначають обленерго у кожній області.

ЩО ТАКЕ «УКРЕНЕРГО» ТА ОБЛЕНЕРГО І ЗА ЩО ВОНИ ВІДПОВІДАЮТЬ?

НЕК «Укренерго» — державний оператор енергосистеми України (оператор системи передачі).

«Укренерго»:

транспортує (передає) електроенергію магістральними високовольтними мережами класом напруги від 750000 вольт до 220 000 вольт від електростанцій до мереж обленерго;

стежить за балансом між виробленою всіма українськими електростанціями енергією та рівнем споживання в країні.

Обленерго:

у кожному регіоні є оператор, який розподіляє електроенергію з мережі «Укренерго» до споживачів мережами класом напруги від 110 000 вольт до 220 вольт.

«Укренерго» НЕ постачає електроенергію безпосередньо споживачам, НЕ визначає, з яких адрес споживачів складаються черги, НЕ формує графіки відключень у будь-якому регіоні. Це — функції обленерго.

ЧОМУ ОБМЕЖУЮТЬ СПОЖИВАННЯ?

Головна причина застосування графіків погодинних відключень — наслідки восьми ракетних і дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку. Наприклад, у вівторок 9 липня споживання зросло на понад 5%, порівняно із понеділком, 8 липня.

Тож коли за графіком повертається світло, будь ласка, не вмикайте потужні електроприлади одночасно. За можливості, обмежте використання кондиціонерів.