В Україні продовжуються відключення електроенергії

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В Україні завтра, 14 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть впродовж усієї доби.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

з 7.00 до 15.00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень;

в інші години діятимуть три черги відключень одночасно.

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на шість черг. Застосування обмежень для трьох черг одночасно означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.