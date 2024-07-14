Зеленський підсумував багатоденний візит до США та Європи - Буде нова зброя

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців підсумував результати свого багатоденного візиту закордон.

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Президент анонсував підписання ще трьох безпекових угод з Чехією, Словенією та Ірландією. Про це стало відомо з його щоденного звернення до українців.

Зараз, після візиту у Сполучені Штати, є рішення щодо нових «петріотів» та десятків інших систем ППО. І ми працюємо, щоб сила й кількість українських «петріотів» стали ще більшими. Вдячний усім партнерам, хто допомагає.

Є три нові безпекові угоди для України. Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над іще новими документами — будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з Прем'єром Ірландії теж готувати угоду.

Є договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні. Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення — усе максимально конкретно та справді підтримує наш захист життя. Є нові оборонні пакети, — сказав Зеленський.