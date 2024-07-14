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Зеленський підсумував багатоденний візит до США та Європи - Буде нова зброя
Зеленський підсумував багатоденний візит до США та Європи — Буде нова зброя та безпекові угодиhttps://racurs.ua/ua/n197271-zelenskyy-pidsumuvav-bagatodennyy-vizyt-do-ssha-ta-ievropy-bude-nova-zbroya-ta-bezpekovi-ugody.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців підсумував результати свого багатоденного візиту закордон.
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Президент анонсував підписання ще трьох безпекових угод з Чехією, Словенією та Ірландією. Про це стало відомо з його щоденного звернення до українців.
Зараз, після візиту у Сполучені Штати, є рішення щодо нових «петріотів» та десятків інших систем ППО. І ми працюємо, щоб сила й кількість українських «петріотів» стали ще більшими. Вдячний усім партнерам, хто допомагає.
Є три нові безпекові угоди для України. Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над іще новими документами — будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з Прем'єром Ірландії теж готувати угоду.
Є договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні. Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення — усе максимально конкретно та справді підтримує наш захист життя. Є нові оборонні пакети, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, що Зеленський відбув з України 8 липня, він побував у Варшаві, де підписав безпекову угоду з Польщею, згодом 9−11 липня перебував у США на саміті НАТО, а дорогою до Києва відвідав Ірландію.