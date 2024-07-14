Замах на Трампа змінить виборчі перегони, - The Telegraph

https://racurs.ua/ua/n197279-zamah-na-trampa-zminyt-vyborchi-peregony-u-ssha-the-telegraph.html

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Замах на життя кандидата у президенти США Дональда Трампа у суботу, 13 липня, став найважливішим моментом у політиці Штатів за останні десятиліття.

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Історія каже, що Трамп тепер точно повернеться до Білого дому. Видання зазначило, що це перша серйозна спроба вбивства американського президента після того, як у березні 1981 року стріляли у Рональда Рейгана.

Постійна загроза смерті є чимось подібним до професійної небезпеки для американських головнокомандувачів, і четверо чинних президентів зазнали її. Однак, не можна заперечувати, що цей інцидент вплине на нинішні президентські перегони, — йдеться в матеріалі.

Так, The Telegraph зазначив, що Трамп може розраховувати на зростання результатів опитування, а суботній замах на нього лише посилить його підтримку. За кілька місяців після того, як стріляли в Рейгана, новообраний президент-республіканець підвищився на вісім пунктів.

Опитування вже свідчать про те, що Трамп, швидше за все, повернеться на посаду президента у листопаді після кількох жахливих місяців для його опонента та кримінальної судимості, яка мало вплинула на його популярність. А останні події лише посилять його підтримку, — зазначили у матеріалі.

Також видання наголосило, що замах на життя Трампа є яскравим нагадуванням про те, як «один новаторський момент може перевернути і без того бурхливу кампанію», а «всі сумніви щодо того, що Трамп переможе на нинішніх виборах, тепер відступають».