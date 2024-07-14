Німеччина розробляє план перекидання військ НАТО в Східну Європу у разі війни з рф

https://racurs.ua/ua/n197281-frn-rozroblyaie-plan-perekydannya-viysk-nato-v-shidnu-ievropu-u-razi-viyny-z-rosiieu.html

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Німеччина розробляє план перекидання військ НАТО в Східну Європу у разі війни з рф.

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Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на секретні документи Бундесверу.

План передбачає перекидання близько 800 тис. військових та 200 тис. одиниць військової техніки, вантажівок та цистерн із портів Північного моря. Ключовим маршрутом визначили автомагістраль А2, однак Німеччина побоюється, що росія може паралізувати трасу за допомогою диверсій та ракетних ударів.

У документах сказано, що армії НАТО у разі війни знадобиться широка підтримка зі сторони цивільного населення. Йдеться про надання їжі, місць проживання, води, а також вивіз сміття.

Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявляв, що війна НАТО з росією може розпочатися до 2029 року.