Україна отримала від Німеччини велику партію допомоги. Фото:

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Німеччина таємно почала передавати Україні величезну партію військової допомоги.

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Наприкінці червня — на початку липня уряд ФРН практично таємно і непомітно відправив Києву черговий величезний військовий пакет для ЗСУ. До нього увійшли 39 танків, поставлених німецькою оборонною промисловістю та Бундесвером. Про це повідомило видання Merkur.

Зазначається, що на минулому тижні німці передали Силам оборони 10 бойових танків Leopard 1A5 та 20 бойових машин піхоти Marder. Таким чином Німеччина поставила Україні 120 БМП та 50 відремонтованих «Леопардів». Також ЗСУ отримали два мостоукладальні танки Biber, два інженерні танки Dachs, два евакуаційні танки й чотири танки розмінування Wisent 1.

Від Бундесверу Сили оборони також отримали ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM (раніше три) і ще одну систему ППО IRIS-T SLS (раніше одна). У списку також значаться три реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Нагадаємо, 11 липня США оголосили про нову військову допомогу, до пакету увійшли: батарея системи Patriot, боєприпаси для NASAMS і HIMARS, зенітні ракети для Stinger, артснаряди калібрів 155 мм і 105 мм, протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin і AT-4 та боєприпаси.

Джерело: Merkur