Комбрига 24 ОМБр ім. Короля Данила Івана Голішевського хочуть відправити викладати в університет за відмову проводити "м’ясні штурми"

https://racurs.ua/ua/n197318-24-brygada-zastupylasya-za-svogo-komandyra-yakyy-vidmovyvsya-provodyty-myasni-shturmy-video.html

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Комбрига 24 ОМБр ім. Короля Данила Івана Голішевського хочуть відправити викладати в університет за відмову проводити «м'ясні штурми».

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Про це повідомили у Телеграм бійці батальйону «Рарог» у складі бригади. Це повідомлення поширили бійці бригади та декілька українських блогерів, наприклад, Лачен та Сергій Стерненко.

Військові наголошують на високому професіоналізмі та людяності комбрига, Героя України Голішевського.

І просять президента Зеленського вплинути на рішення вищого командування.

Інформацію про можливе переведення Голішевського підтверджує і волонтер Сергій Стерненко.

Раніше перевірку ситуації із втратами в 59 бригаді призначили після допису парамедикині Катерини Поліщук (Пташки). Однак, парамедикиня не служила у бригаді, а була волонтеркою, повідомив офіцер бригади Сергій Цехоцький в коментарі LIGA.net.

Якщо до ефективності командування є питання — є багато непублічних способів організувати перевірку. Є гарячі лінії, є прямі кабінети, куди можна зайти і написати письмове звернення. Але публічні дописи — недоречні, — зауважив він.

14 липня парамедикиня-доброволиця Катерина Поліщук закликала президента провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади у зв’язку з «геніальними» посадовими рішеннями". 15 липня головнокомандувач ЗСУ наказав провести перевірку ситуації.