Підозрюваного у хабарництві Задорожнього вигнали зі "Слуги народу"

https://racurs.ua/ua/n197325-pidozruvanogo-u-habarnyctvi-zadorojnogo-vygnaly-zi-slugy-narodu.html

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Підозрюваного у хабарництві депутата Миколу Задорожнього виключили з партії «Слуга народу».

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15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії «Слуга народу», на якому було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Задорожнього, — заявили у політсилі.

Речниця партії Юлія Палійчук написала, що на час розслідування членство Миколи Задорожнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює.

Нагадаємо, цього народного депутата упіймали на хабарі у 3,4 млн за перемогу в тендері на ремонт водогону в Охтирському районі Сумщини. Як кажуть у НАБУ, у таку суму депутат оцінив своє неперешкоджання у проведенні тендеру. Як встановило слідство, його «відкат» становив 10% від суми контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців.

Наразі розслідування триває, встановлюються можливі поплічники депутата і голови сільради.

Депутату загрожує від восьми до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна за статтею 368 КК України.

До виборів у 2019 році Задорожній був шоуменом та ведучим. Працював в івент-агенції GB Event by Kvartal 95.