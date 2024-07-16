Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення зрадників України державних нагород

https://racurs.ua/ua/n197355-zelenskyy-iniciuvav-zakonoproiekt-schodo-pozbavlennya-zradnykiv-derjavnyh-nagorod-tyh-hto-vchynyv.html

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Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

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Йдеться про звання Героя України ордени «За заслуги» та інші, повідомив Зеленський у своїх соцмережах.

Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі Героя України, ордени «За заслуги» та інші, але обрав для себе не Україну — обрав ворога і зараз підтримує росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території, — повідомив президент у вечірньому зверненні.

Зеленський попросив розглянути Раду цей законопроект найближчим часом.

Героями України є наразі нардеп забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко та колишній український проросійський політик, депутат чотирьох скликань Ради, російський колаборант і звинувачений у державній зраді Богуслаєв.

30 січня стало відомо, що прем‘єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов підстав для позбавлення нардепа проросійської забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка звання «Герой України». Боєць ЗСУ, громадський та політичний діяч Юрій Гудименко пише про те, що не може бути, щоб Героями країни одночасно були й Бойко, і командир батальйону, який загинув, виводячи своїх морпіхів з оточення. Гудименко описує, як можна змінити цю ситуацію. Далі пряма мова: