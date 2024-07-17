Я казав, щоб він ніколи не ліз в Україну – Трамп розповів про "хороші стосунки" з путіним

https://racurs.ua/ua/n197380-ya-kazav-schob-vin-nikoly-ne-liz-v-ukrayinu-tramp-rozpoviv-pro-horoshi-stosunky-z-putinym.html

Ракурс

Дональд Трамп вкотре розповів про свої добрі стосунки з владіміром путіним.

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В інтервʼю Bloomberg Трамп сказав, що за часів його президентства війна ніколи не загрожувала:

Ми з путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки. Він би ніколи не поліз в Україну. Я сказав йому: «Ніколи, ніколи не лізь в Україну, — зазначив експрезидент США.

На його думку, поточна безпекова ситуація у світі „може закінчитися Третьою світовою війною“. Трамп звинувачує в усьому свого суперника, чинного президента Джо Байдена:

У мене не було війни. Жодної війни, окрім ІДІЛ. Я покінчив з ними за дуже короткий проміжок часу, хоча мені казали, що на це піде 5 років. росія не захопила жодної території, — додав Трамп.

У розмові з журналістами експрезидент США здебільшого говорив про економіку, критикував Джо Байдена, але побічно згадав і війну рф проти України, зняття санкцій з росії, а також відносини з путіним та ситуацію навколо Тайваню.

Найцікавіше з інтерв’ю:

Про те, чи думав про скасування санкцій проти рф для припинення війни в Україні:

Так. Те, що ми робимо із санкціями, — ми відштовхуємо всіх від себе. Я не люблю санкції.

Про „шлюб“ рф і Китаю та їхню співпрацю з Іраном і КНДР:

Проблема в тому, що за три з половиною роки Китай об'єднався з росією, Іраном і Північною Кореєю. А у КНДР багато ядерної зброї… Тому що Байден — дурний. Він змусив росію і Китай одружитися. Вони одружилися, потім прийняли свого молодшого кузена, Іран, а потім — Північну Корею. Їм більше ніхто не потрібен.

Про те, чи буде захищати Тайвань від Китаю:

Вони (тайванці) забрали близько 100% нашого бізнесу з виробництва чіпів. Я думаю, Тайвань має платити нам за оборону. Знаєте, ми нічим не відрізняємося від страхової компанії. Тайвань нічого нам не дає. Тайвань розташований за 9500 миль від США і за 68 миль від Китаю».

Про загрозу третьої світової війни:

Це дуже, дуже небезпечний світ. Я насправді турбуюся про ті п’ять місяців, що у нас залишилися (до вступу на посаду нового президента). Так, я думаю, ви можете опинитися в третій світовій війні. Ця людина (Байден) вкрай некомпетентна, а його люди — фашисти, вони взагалі не розуміють, що роблять. Тож запам’ятайте: у мене не було війни, у мене не було миру, у мене не було проблем. У нас не було війни. Жодної війни, крім ІДІЛ. З усіма цими іншими президентами вони (автократичні режими) просто бенкетували на світовій арені. Зі мною ніхто не бенкетував на світовій арені. Іран був розорений. У нас не було б війни в Ізраїлі. У Ірану не було грошей. У них було 300 мільйонів доларів. Я думаю, що у них було менше 300 мільйонів доларів (Насправді, за даними МВФ, у 2020 році валютні резерви Ірану становили 13,7 мільярда доларів — ред.) Проблема в тому, що Байден нічого з цим не зробив. Я поклав цьому край. Він нічого не зробив. Але у нас була б угода. Отже, вони були розорені. У них не було грошей для ХАМАС. І у них не було грошей на «Хезболлу».

Журналісти зауважили, що критикуючи чинну адміністрацію Білого дому, хибні цифри в економічних питаннях Трамп наводив не лише у розмові про Іран, а й у багатьох внутрішніх питаннях.

Експрезидент вдавався до подібних маніпуляцій і під час дебатів з Джо Байденом — тоді журналісти The New York Times нарахували, що Трамп збрехав щонайменше 26 разів.