Мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

https://racurs.ua/ua/n197381-mobilnyh-operatoriv-zobov-yazaly-zabezpechyty-10-godyn-roboty-mereji-bez-svitla.html

Ракурс

Держспецзв’язку зобов’язала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла.

.

Раніше така норма становила чотири години.

Крім того, до 1 жовтня не менше 60% станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням. До 1 листопада — 70%, до 1 грудня — 80%, а до кінця січня 2025 року — не менше 100%.