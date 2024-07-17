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Мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

Мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

17 лип 2024, 13:49
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Держспецзв’язку зобов’язала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла.


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Раніше така норма становила чотири години.

Крім того, до 1 жовтня не менше 60% станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням. До 1 листопада — 70%, до 1 грудня — 80%, а до кінця січня 2025 року — не менше 100%.

Джерело: Ракурс


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