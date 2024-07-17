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Мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла
Мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світлаhttps://racurs.ua/ua/n197381-mobilnyh-operatoriv-zobov-yazaly-zabezpechyty-10-godyn-roboty-mereji-bez-svitla.htmlРакурс
Держспецзв’язку зобов’язала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла.
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Раніше така норма становила чотири години.
Крім того, до 1 жовтня не менше 60% станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням. До 1 листопада — 70%, до 1 грудня — 80%, а до кінця січня 2025 року — не менше 100%.