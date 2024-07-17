Бронювання військовозобов’язаних запрацювало на порталі «Дія». Фото:

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Електронне бронювання військовозобов’язаних запрацювало в сервісі «Дія».

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Відсьогодні керівники компаній, які є критично важливим для економіки України або працюють на потреби Сил оборони, зможуть забронювати своїх співробітників за кілька кліків на порталі. Отримати результат можна протягом доби. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 17 липня повідомив у Telegram.

Міністерство економіки поінформувало, що спочатку керівнику потрібно подати через «Дію» заяву про бронювання та засвідчити її електронним підписом.

Далі система автоматично перевірить по реєстрах, чи військовозобов’язаний працевлаштований офіційно і те, чи є про цю особу дані в реєстрі «Оберіг».

У разі успішної перевірки інформація про бронювання зʼявиться у застосунку «Резерв+". Згодом витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія» й за потреби роздрукувати.

Чиновники зазначили, що за бажанням документи на бронювання можна подати в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

Нагадаємо, Кабмін спростив процедуру надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб й оформити статус УБД тепер можна на порталі «Дія».