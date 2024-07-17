Нардепу Миколі Задорожньому обрали запобіжний захід. Фото:

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Суд обрав запобіжний захід нардепу від «Слуги народу» Миколі Задорожньому.

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді понад 3 млн грн застави парламентарю, підозрюваному у проханні голови сільради на Сумщині надати 3,4 млн грн хабаря та організації його одержання. Про це Національне антикорупційне бюро 17 липня повідомило у Telegram.

У НАБУ нагадали, що повідомили Задорожньому про підозру у висловлені прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду та організації її одержання.

Слідчі встановили, що в березні нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі.

З’ясувалося, що цей відкат становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці кваліфікували справу за ч. 4 ст. 368 (одержання хабаря в особливо великому розмірі), ч. 3 ст. 27 (види співучасників) та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 15 липня підозрюваного у хабарництві депутата Миколу Задорожнього виключили з партії «Слуга народу». Також його обіцяють виключити зі складу парламентської ТСК, в якій він працює.