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У Міноборони назвали кількість українців, які оновили свої дані. Фото:
Скільки українців оновили свої дані, розповіли в Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n197396-skilky-ukrayinciv-onovyly-svoyi-dani-rozpovily-v-minoborony.htmlРакурс
Військовозобов’язані українці повинні були оновити свої дані упродовж двох місяців.
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З 18 травня по 16 липня 2024 року оновили дані 4 млн 690 тис. 496 осіб. Це потрібно було зробити на вимогу оновленого закону про мобілізацію. Про це Міністерство оборони України 17 липня повідомило у Facebook.
Зазначається, що найчастіше українців при оновленні даних користувалися послугами Центрів надання адміністративних послуг та додатком «Резерв+".
Військово-облікові дані оновили через:
- Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки — 510 тис. 203 особи.
- ЦНАПи — 1 млн 152 тис. 227 осіб.
- «Резерв+" — 3 млн 28 тис. 66 осіб.
Нагадаємо, в Міноборони заявили, що військовозобов’язаних, які вже оновили свої військово-облікові дані у визначений законом термін, затримувати на вулицях працівники ТЦК та СП не будуть. Тих, хто не зробив це, чекають штрафи. Про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані від ТЦК можна буде дізнатися і в «Дії».