У Міноборони назвали кількість українців, які оновили свої дані. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197396-skilky-ukrayinciv-onovyly-svoyi-dani-rozpovily-v-minoborony.html

Ракурс

Військовозобов’язані українці повинні були оновити свої дані упродовж двох місяців.

.

З 18 травня по 16 липня 2024 року оновили дані 4 млн 690 тис. 496 осіб. Це потрібно було зробити на вимогу оновленого закону про мобілізацію. Про це Міністерство оборони України 17 липня повідомило у Facebook.

Зазначається, що найчастіше українців при оновленні даних користувалися послугами Центрів надання адміністративних послуг та додатком «Резерв+".

Військово-облікові дані оновили через:

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки — 510 тис. 203 особи.

ЦНАПи — 1 млн 152 тис. 227 осіб.

«Резерв+" — 3 млн 28 тис. 66 осіб.

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що військовозобов’язаних, які вже оновили свої військово-облікові дані у визначений законом термін, затримувати на вулицях працівники ТЦК та СП не будуть. Тих, хто не зробив це, чекають штрафи. Про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані від ТЦК можна буде дізнатися і в «Дії».