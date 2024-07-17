Штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані прийде у «Дію»

https://racurs.ua/ua/n197378-shtraf-za-nevchasno-onovleni-viyskovo-oblikovi-dani-pryyde-u-diu.html

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Про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані від ТЦК можна буде дізнатися і в «Дії».

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Про це 17 липня в ефірі «Радіо Свобода» заявив речник Міноборони Лазуткін.

Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані, додав він. Лазуткін пояснює, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення — це певна процедура, яка може займати від трьох місяців до року.

Військовозобов’язаних, які вже оновили свої військово-облікові дані у визначений законом термін, затримувати на вулицях працівники ТЦК та СП не будуть, каже Лазуткін.

За його словами, про штраф за неоновлені дані дізнаватимуться «так само, як і про штраф за перевищення швидкості» — зокрема, в застосунку «Дія».

Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 липня закінчився термін оновлення військово-облікових даних. Утім, оновити їх можна і після завершення терміну, однак за це вже передбачені штрафи.

Крім того, після завершення 60-денного терміну оновити дані можна буде через застосунок «Резерв+", який доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market, а також у ТЦК та СП. Водночас у ЦНАПах зробити цього вже не можна.