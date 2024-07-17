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В Минобороны назвали количество украинцев, обновивших свои данные. Фото:

Сколько украинцев обновили свои данные, рассказали в Минобороны

17 июл 2024, 21:18
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Військовозобов’язані українці повинні були оновити свої дані упродовж двох місяців.


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З 18 травня по 16 липня 2024 року оновили дані 4 млн 690 тис. 496 осіб. Це потрібно було зробити на вимогу оновленого закону про мобілізацію. Про це Міністерство оборони України 17 липня повідомило у Facebook.

Зазначається, що найчастіше українців при оновленні даних користувалися послугами Центрів надання адміністративних послуг та додатком «Резерв+".

Військово-облікові дані оновили через:

  • Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки — 510 тис. 203 особи.
  • ЦНАПи — 1 млн 152 тис. 227 осіб.
  • «Резерв+" — 3 млн 28 тис. 66 осіб.

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що військовозобов’язаних, які вже оновили свої військово-облікові дані у визначений законом термін, затримувати на вулицях працівники ТЦК та СП не будуть. Тих, хто не зробив це, чекають штрафи. Про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані від ТЦК можна буде дізнатися і в «Дії».

Источник: Ракурс


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