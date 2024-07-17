ЗСУ почали впроваджувати програму зі збереження життя бійців. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n197397-zsu-vprovadyly-programu-zi-zberejennya-jyttya-biyciv.html

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Збройні сили України завершили розробку й почали впроваджувати комплексну програму дій «Збереження життя військовослужбовців».

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Це було дорученням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а допомагали у розробці програми волонтери та громадські діячі. Про це Генеральний штаб Збройних сил 17 липня повідомив у Facebook.

Зазначається, що програма «Збереження життя військовослужбовців» — це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.

Особливу увагу командування приділятиме удосконаленню підготовки бійців та підвищенню якості їх навчання. Також має покращитися надання медичної допомоги на всіх етапах. Крім того, нова програма передбачає забезпечення відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

У Генштабі наголосили, що одним з важливих аспектів реалізації програми — це дії командирів підрозділів, адже саме на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу.

Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата — найважливіше. Позицію можна повернути, життя — ні. Робота над практичним втіленням програми триватиме під особистим контролем головнокомандувача ЗС України, — зазначили в Генеральному штабі.

Нагадаємо, у червні український флот навчав десант висаджуватися у Чорному морі «на необладнане узбережжя». Бійці виконували маневрування й уникали ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок.