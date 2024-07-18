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Ракурс
На фото — Південноукраїнська АЕС

На Південноукраїнській АЕС через спеку за три дні згоріли три трансформатори

18 лип 2024, 17:45
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На Південноукраїнській АЕС за три дні згоріли три трансформатори струму, що призвело до відключення від мережі одного з атомних реакторів і двох-трьох ліній в мережі «Укренерго».


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Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив у Фейсбук, що аварії сталися через аномальну спеку.

Саме через цю, абсолютно технічну, аварію, лівий берег України — включно з Дніпром, Сумами і далі по переліку — останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики, — пояснив Харченко.

Сьогодні вранці «Укренерго» повідомляло про поломку обладнання на двох енергооб'єктах. Через це чотири черги відключень світла одночасно запровадили в Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Джерело: Ракурс


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