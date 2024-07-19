Російські нацисти вдарили по житловій забудові, багато поранених

https://racurs.ua/ua/n197436-rosiyski-nacysty-vdaryly-po-jytloviy-zabudovi-bagato-poranenyh-foto.html

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Росіяни у ніч на 19 липня двічі вдарили по житловій забудові центральної частини Чугуєва на Харківщині.

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Усі дев’ятеро постраждалих госпіталізували із осколковими пораненнями.

Перше влучання — поряд з будинком. Згоріли 9 автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку, два магазини.

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок, повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

Попередньо, ворог завдав удари по місту двома ракетами «Іскандер-М».