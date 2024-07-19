Замах на Фаріон прокоментувала поліція Львівщини

Ірина Фаріон, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n197467-zamah-na-farion-prokomentuvala-policiya-lvivschyny.html

Ракурс

Поліція Львівщини підтвердила здійснення у Львові замаху на життя громадської діячки.

.

Прес-служба поліція повідомила, що подія сталася сьогодні, 19 липня, близько 19.30 на одній із вулиць Львова.

Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Лікарі госпіталізували потерпілу із пораненням голови, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці наразі вживають заходів для встановлення особи та затримання стрілка. На місці інциденту працюють слідчі, оперативники, керівництво поліції Львівщини.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство, — додали у поліції. — Стрілку загрожує до 15-ти років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше сьогодні у ЗМІ з’явилися повідомлення, що у Львові на вулиці Масарика стріляли у відому українську мовознавицю Ірину Фаріон.