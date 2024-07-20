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Ракурс
Основні версії мотивів вбивства Ірини Фаріон назвали в МВС

Вбивство Ірини Фаріон — у МВС озвучили основні версії мотивів злочину

20 лип 2024, 08:20
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Мотиви вбивства колишнього народного депутата Ірини Фаріон розглядають правоохоронці.


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У слідства є кілька версій щодо мотивів. Основними вважають громадську й політичну діяльність мовознавиці та особиста неприязнь. Не виключають поліцейські й російського сліду. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив на брифінгу.

За її словами, у справі призначили низку експертиз, зокрема балістичну. Правоохоронці знайшли гільзу від зброї, з якої стріляли у жінку.

За словами Клименка, щонайменше кілька днів біля будинку Фаріон бачили підозрілого чоловіка. Правоохоронці розглядають його, як ймовірного підозрюваного.

«Суспільне» поінформувало, що сусід Фаріон розповів, що неодноразово бачив підозрілого чоловіка, який приходив у двір. Одягнутий він був дивно для спеки — на ньому були штани, спортивна кофта й кросівки. Завжди був у капелюсі й окулярах.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові невідомий напав на екс-нардепа Ірину Фаріон — зловмисник впритул вистрілив їй у голову. Вона була в критичному стані у комі та підключена до апарату штучної вентиляції легень. Згодом стало відомо, що Фаріон померла.

Джерело: «Суспільне»

Джерело: Ракурс


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