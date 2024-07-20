Сполучені Штати розсекретили інформацію про свою стратегічну ядерну зброю, фото:

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Національне агентство з ядерної безпеки (NNSA) США оприлюднило нову розсекречену інформацію про американські запаси ядерної зброї.

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Відповідна інформація опублікована на сайті NNSA.

Згідно з нею, станом на вересень 2023 року арсенал ядерних боєголовок США складався з 3 тис. 748 одиниць. Це число означає:

скорочення на 88% запасів порівняно з максимальним значенням (31 тис. 255 одиниць) на кінець 1967 фінансового року;

зменшення на 83% порівняно з рівнем на момент падіння Берлінської стіни наприкінці 1989 року (22 тис. 217 одиниць).

З 1994 по 2023 фінансовий рік Сполучені Штати демонтували 12 тис. 88 ядерних боєголовок. З 30 вересня 2020 року США демонтували 405 ядерних боєголовок. Приблизно 2000 додаткових ядерних боєголовок наразі зняті з експлуатації та очікують на демонтаж, — зазначають у відомстві.

Водночас кількість нестратегічної ядерної зброї США з 30 вересня 1991 року скоротилася на понад 90%.