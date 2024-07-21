Рашисти підтягують резерви та перегруповуються на Харківському напрямку

Йде концентрація резервів у напрямку населеного пункту Глибоке і перегрупування росіян у районі Вовчанська з підтягуванням до міста додаткових сил і засобів. Про це написали сьогодні в Телеграм 47 бригади з посиланням на бойових побратимів, які захищають Харківський напрям.

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Про те, що рф готує ще одну спробу наступу на Харківщині, раніше повідомив в ефірі телемарафону командир підрозділу «Терра» 3 ОШБр.

З одного боку ворог активний, з іншого (…) забитий в бліндажі, тому що ми тут не даємо йому розгорнутись, вражаємо його техніку, броню, танки, артилерію, і вони тут дихають не так вільно, як було до того, як ми сюди приїхали, — заявив Микола Волохов.

Він зауважив, що ворог не слабкий, тож продовжує штурмувати українські позиції та шукає слабкі місця. Також військові мають інформацію про те, що ворог концентрує сили:

Складно сказати коли, але буде ще одна спроба рухатися вперед, тому що техніка і війська концентруються, а це значить що вони будуть реалізовані, де і як покаже час.

ОТУ «Харків» 21 липня також повідомляє, що на Харківщині в район села Глибокого окупанти перекидають додаткові штурмові групи.

У районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Використовує БПЛА для дистанційного мінування місцевості, — повідомляє ОТУ «Харків».

Крім того, в районі міста Муром (рф) відмічено прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення поточного некомплекту особового складу.