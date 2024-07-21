У Трампа готують інформатаку на віцепрезидентку Гарріс, якщо Байден зійде з перегонів

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Ракурс

Команда кандидата у президенти США Дональда Трампа готує інформаційну атаку, на віцепрезидентку Камалу Гарріс, якщо президент Джо Байден відмовиться від передвиборчих перегонів.

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Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Зокрема, готується багато реклами, присвяченої роботі Гарріс у Білому домі та у Каліфорнії. Команда Трампа вже підготувала дослідження про віцепрезидентку та має подібні досьє на інших демократів, які могли б стати кандидатами у разі виходу Байдена з перегонів. Але основна частина підготовки досі зосереджена на Гарріс, включаючи нещодавнє опитування, яке перевіряло її вразливі місця на виборах.

Союзники Трампа також почали вивчати губернаторів-демократів, які можуть бути потенційними напарниками Гарріс. Радники колишнього президента приділяють особливу увагу губернатору Пенсільванії Джошу Шапіро. У цьому штаті команда Трампа найбільше зосереджена на перемогу, аби знову повернутися у Білий дім.

Зазначається, що незадовго до Національного з’їзду Республіканської партії у Мілуокі команда Трампа підготувала плакати та відео проти Гарріс, аби показати їх делегатам та телевізійній аудиторії. Проте вони відмовилися від цих планів після замаху на Трампа.