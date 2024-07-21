Байден підтримав Гарріс - як будуть обирати нового кандидата від демократів

https://racurs.ua/ua/n197533-bayden-pidtrymav-garris-yak-budut-obyraty-novogo-kandydata-vid-demokrativ.html

Ракурс

Джо Байден підтримав віце-президентку Камалу Гарріс як кандидатку на президентських виборах від Демократичної партії.

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Про це президент додатково прокомунікував у мережі Х.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

До з’їзду партії 19 серпня Демпартія має обрати нового кандидата у президенти, і Гарріс буде лише одним з учасників праймеріз.

Як будуть обирати нового кандидата від демократів, пояснив у телеграм нардеп Ярослав Железняк.

Оскільки президент Байден вирішив припинити свою кампанію за переобрання, демократичні делегати матимуть можливість обрати нового кандидата на відкритій конвенції, яка відбудеться в Чикаго у серпні.

Ось як цей процес може відбуватися:

Байден вирішує вийти з перегонів. Його делегати отримують свободу голосувати за будь-кого. Байден може підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс або когось іншого. Делегати можуть підтримати його вибір, але не зобов’язані. Додаткові кандидати можуть приєднатися до перегонів. Лідери партії намагатимуться переконати делегатів підтримати одного кандидата. Віртуальне голосування. Партія запланувала віртуальне голосування перед конвенцією для офіційного висунення Байдена. Це голосування може бути відкладене або скасоване. Вибір на конвенції. Якщо віртуальне голосування буде скасоване, рішення буде прийняте на самій конвенції.

Вибір кандидата